Миракулов Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миракулов Гариф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миракулова Фагима

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миракулова Фагима

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миракулова Фагима

Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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