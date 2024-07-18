Зиновья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Катаева) Анастасия Маркова

Отец ребёнка: Катаев Марко Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Марко Петров

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Катаева (Катаева) Агриппина Маркова

Отец ребёнка: Катаев Марко Петров

Смерть
Неизвестно

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