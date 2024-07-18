Зиновья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Катаева) Анастасия Маркова
Отец ребёнка: Катаев Марко Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катаев Марко Петров
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Катаева (Катаева) Агриппина Маркова
Отец ребёнка: Катаев Марко Петров
Смерть
Неизвестно