Катаев Марко Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1868
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1868
Отец: Катаев Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Катаева) Анастасия Маркова
Мать ребёнка: Зиновья Алексеева
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Катаева (Катаева) Агриппина Маркова
Мать ребёнка: Зиновья Алексеева
Смерть
1917