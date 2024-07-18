Катаев Марко Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Марко Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1868

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1868

Отец: Катаев Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Катаева) Анастасия Маркова

Мать ребёнка: Зиновья Алексеева

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Катаева (Катаева) Агриппина Маркова

Мать ребёнка: Зиновья Алексеева

Смерть
1917

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