Закирова Рокия Закир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова Рокия Закир кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Закирова Халидя Шакир кызы

Отец ребёнка: Садыков Шакир Закир улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Шакир Закир улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Шакир Закир улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Шакир Закир улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Шакир Закир улы

Смерть
Неизвестно
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