Закирова Рокия Закир кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Закирова Халидя Шакир кызы
Отец ребёнка: Садыков Шакир Закир улы
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно