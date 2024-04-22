Верткова (Полянская) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верткова (Полянская) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
20.07.1862

Муж: Вертков Емельян Никитович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1863

Сын: Вертков Петр Емельянович

Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Вертков Павел Емельянович

Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.11.1877

Дочь: Верткова Степанида Емельянова

Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Полдникова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертков Кузьма Емельянович

Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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