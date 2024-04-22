Верткова (Полянская) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
20.07.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1863
Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Вертков Павел Емельянович
Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович
Рождение ребёнка
06.11.1877
Дочь: Верткова Степанида Емельянова
Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Полдникова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертков Кузьма Емельянович
Отец ребёнка: Вертков Емельян Никитович
Смерть
Неизвестно