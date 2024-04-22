Вертков Емельян Никитович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти09.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Вертков Никита
Бракосочетание
20.07.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1863
Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Вертков Павел Емельянович
Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.11.1877
Дочь: Верткова Степанида Емельянова
Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Полдникова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертков Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна
Смерть
09.10.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]