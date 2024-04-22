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Вертков Емельян Никитович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Вертков Никита

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
20.07.1862

Жена: Верткова Татьяна Яковлевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1863

Сын: Вертков Петр Емельянович

Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Вертков Павел Емельянович

Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.11.1877

Дочь: Верткова Степанида Емельянова

Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Полдникова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертков Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: Верткова Татьяна Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.10.1906
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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