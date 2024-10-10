Алешко Ян (Иван) Стэфанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле ?.10.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
08.10.1839 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Алешко Гануля Ивановна
Мать ребёнка: Алешко (Хильмон) Пелагея Якубовна она же Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кацкель (Алешко) Зиновия также Зенка Ивановна
Мать ребёнка: Алешко (Хильмон) Пелагея Якубовна она же Яковлевна
Смерть
После ?.10.1850