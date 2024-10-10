Алешко Ян (Иван) Стэфанов Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешко Ян (Иван) Стэфанов

Место рождения

Железники, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После ?.10.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Алешко Стэфан Мартинов

Мать: Алешко (Нор) Кацярына Мацеевна

Железники, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
08.10.1839 ст.

Жена: Алешко (Хильмон) Пелагея Якубовна она же Яковлевна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Алешко Гануля Ивановна

Мать ребёнка: Алешко (Хильмон) Пелагея Якубовна она же Яковлевна

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кацкель (Алешко) Зиновия также Зенка Ивановна

Мать ребёнка: Алешко (Хильмон) Пелагея Якубовна она же Яковлевна

Железники, Мядельский район, Минская область
Смерть
После ?.10.1850

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