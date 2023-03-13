Кожевникова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кожевниковъ Прокофий
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кожевниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Иванъ
Смерть
1786
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан