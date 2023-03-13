Кожевникова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кожевниковъ Прокофий

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кожевниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Иванъ

Смерть
1786
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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