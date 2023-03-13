Кожевниковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кожевниковъ Иванъ
Мать: Кожевникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кожевникова Мавра
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова
Рождение ребёнка
24.09.1786
Дочь: Кожевникова Фекла
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно