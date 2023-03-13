Кожевниковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевниковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кожевниковъ Иванъ

Мать: Кожевникова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кожевникова Мавра

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1786

Дочь: Кожевникова Фекла

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Кожевникова Домна Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Домна Петрова

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