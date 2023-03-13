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Кожевникова Домна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кожевникова Мавра

Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1786

Дочь: Кожевникова Фекла

Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Федоръ

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