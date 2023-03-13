Кожевникова Домна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кожевникова Мавра
Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.09.1786
Дочь: Кожевникова Фекла
Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кожевниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Федоръ