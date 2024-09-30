Хеймонен (Эртте) София Иововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1798
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
27.05.1831
Сын: Хеймонен Моисей Иосифович
Отец ребёнка: Хеймонен Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1842
Дочь: Ойкимус (Хеймонен) Ева Иосифовна
Отец ребёнка: Хеймонен Иосиф Михайлович
Смерть
1857