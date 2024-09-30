Хеймонен (Эртте) София Иововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеймонен (Эртте) София Иововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1798

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1817

Муж: Хеймонен Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1831

Сын: Хеймонен Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Хеймонен Иосиф Михайлович

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1842

Дочь: Ойкимус (Хеймонен) Ева Иосифовна

Отец ребёнка: Хеймонен Иосиф Михайлович

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1857
Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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