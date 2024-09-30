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Хеймонен Иосиф Михайлович

Место рождения

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.07.1800

Дата смерти

18.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1800

Отец: Хеймонен Михаил

Мать: Ева

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1817

Жена: Хеймонен (Эртте) София Иововна

Рождение ребёнка
27.05.1831

Сын: Хеймонен Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Хеймонен (Эртте) София Иововна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1842

Дочь: Ойкимус (Хеймонен) Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Хеймонен (Эртте) София Иововна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1859

Жена: Хеймонен (Тойкка) Анна Матвеевна

Смерть
18.12.1861
Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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