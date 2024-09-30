Хеймонен Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.07.1800
Дата смерти18.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1800
Отец: Хеймонен Михаил
Мать: Ева
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
27.05.1831
Сын: Хеймонен Моисей Иосифович
Мать ребёнка: Хеймонен (Эртте) София Иововна
Рождение ребёнка
19.11.1842
Дочь: Ойкимус (Хеймонен) Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Хеймонен (Эртте) София Иововна
Бракосочетание
1859
Смерть
18.12.1861