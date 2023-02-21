Пелагия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Прохор Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Елена Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иов Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно