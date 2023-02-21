Пелагия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Прохор Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иов Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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