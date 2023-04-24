Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Илья Михайлович
Мать: Пелагия Борисовна
Бракосочетание
25.07.1751
Жена: Ефросиния Семеновна
Церковь Космы и Дамиана, Старо-Андреевское, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767