Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ильич

Место рождения

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

1699 г.р.

Жена

1732 г.р.
1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Илья Михайлович

Мать: Пелагия Борисовна

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.07.1751

Жена: Ефросиния Семеновна

Церковь Космы и Дамиана, Старо-Андреевское, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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