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Шевердяев Алексей Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1967

Отец: Шевердяев Василий Николаевич

Мать: Шевердяева Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шевердяева Елена

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.2000

Сын: Шевердяев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шевердяева Арина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевердяева Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
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