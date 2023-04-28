Шевердяев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1967
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1967
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шевердяева Елена
Рождение ребёнка
16.05.2000
Сын: Шевердяев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Шевердяева Арина
Рождение ребёнка
18.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевердяева Татьяна