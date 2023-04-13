Шевердяева (Половинкина) Евгения Николаевна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1962
Сын: Шевердяев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шевердяев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1967
Сын: Шевердяев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шевердяев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно