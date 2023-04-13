Шевердяева (Половинкина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердяева (Половинкина) Евгения Николаевна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Шевердяев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шевердяев Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1967

Сын: Шевердяев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шевердяев Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердяев Василий Николаевич