Алексей Трофимов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1902
Жена: Татьяна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно