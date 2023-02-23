Боженко Григорий Тихонович
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.02.1919
Дата смерти12.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
18.04.1946
Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна
Россия, Самарская область, г Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1963