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Боженко Григорий Тихонович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.02.1919

Дата смерти

12.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
18.04.1946

Сын: Боженко Анатолий Николай

Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна

Россия, Самарская область, г Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженко Агрипина Васильевна

Смерть
12.09.1963
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