Иофьева (Иофьева) Песя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иофьева (Иофьева) Песя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1900

Дочь: Блюма Марковна

Отец ребёнка: Иофьев ?

Витебск
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Кузьмина Дина Марковна

Отец ребёнка: Иофьев ?

Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иофьев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иофьев ?

Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иофьев ?

Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иофьев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залкинд Этель Марковна

Отец ребёнка: Иофьев ?

Витебск
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Востриковское
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