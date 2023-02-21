Иофьева (Иофьева) Песя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1900
Дочь: Блюма Марковна
Отец ребёнка: Иофьев ?
Витебск
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Кузьмина Дина Марковна
Отец ребёнка: Иофьев ?
Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залкинд Этель Марковна
Отец ребёнка: Иофьев ?
Витебск
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Востриковское