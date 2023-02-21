Косаренко Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1931
Сын: Косаренко Эдуард Михайлович
Мать ребёнка: Косаренко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Косаренко Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно