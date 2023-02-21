Косаренко Эдуард Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаренко Эдуард Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1931

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1931

Отец: Косаренко Михаил Алексеевич

Мать: Косаренко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1957

Дочь: Евсеева Ирина

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
01.04.1976

Дочь: Толикова Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: Косаренко Людмила Викторовна

г. Моршанск Тамбоской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
2012
Моршанск
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