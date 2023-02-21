Косаренко Эдуард Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1931
Дата смерти2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1931
Рождение ребёнка
05.11.1957
Дочь: Евсеева Ирина
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
01.04.1976
Дочь: Толикова Елена Эдуардовна
Мать ребёнка: Косаренко Людмила Викторовна
г. Моршанск Тамбоской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
2012
Моршанск