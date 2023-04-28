Прохорова (Варавва) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
15.10.1886
Дочь: Сляднева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Прохоров Константин Иудович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Прохоров Иван Константинович
Отец ребёнка: Прохоров Константин Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно