Прохорова (Варавва) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова (Варавва) Матрона Васильевна

Прохорова (Варавва) Матрона Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Варавва Василий Алексеевич

Мать: Варавва Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
15.10.1886

Дочь: Сляднева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Прохоров Константин Иудович

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Прохоров Иван Константинович

Отец ребёнка: Прохоров Константин Иудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Константин Иудович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close