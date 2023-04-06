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Прохоров Константин Иудович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1886

Дочь: Сляднева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Прохорова Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Прохоров Иван Константинович

Мать ребёнка: Прохорова Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Матрона Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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