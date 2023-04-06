Прохоров Константин Иудович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1886
Дочь: Сляднева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Прохорова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Прохоров Иван Константинович
Мать ребёнка: Прохорова Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно