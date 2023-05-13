Сычёва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёва Анна

Место рождения

Д. Ново-Троицкое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Ново-Троицкое
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сычев Зиновей Егорович

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Сычёв Михаил Егорович

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Д. Ново-Троицкое Куюргазинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Александр Егорович

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Иван Егорович

Отец ребёнка: не указан

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Игнат Егорович

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Сычёв Егор

Смерть
Неизвестно
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