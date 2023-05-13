Сычёва Анна
Место рожденияД. Ново-Троицкое
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Рождение ребёнка
21.02.1913
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Д. Ново-Троицкое Куюргазинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Игнат Егорович
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Сычёв Егор
Смерть
Неизвестно