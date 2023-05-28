Сычёв Егор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСычёв Егор

Сычёв Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Александр Егорович

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Игнат Егорович

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сычев Зиновей Егорович

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Кривле-Илюшкино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Сычёв Михаил Егорович

Мать ребёнка: Сычёва Анна

Д. Ново-Троицкое Куюргазинский район
Смерть
Неизвестно

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