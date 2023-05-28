Сычёв Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Игнат Егорович
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Рождение ребёнка
21.02.1913
Мать ребёнка: Сычёва Анна
Д. Ново-Троицкое Куюргазинский район
Смерть
Неизвестно