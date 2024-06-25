Букреева Клавдия Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Букреева Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурков Григорий Никитич

Мать: Буркова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букреев (Воняев) Евгений

Отец ребёнка: Воняев -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букреева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Букреев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букреева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Букреев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воняев -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Михаил

Смерть
Неизвестно

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