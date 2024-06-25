Букреева Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воняев -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букреева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Букреев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букреева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Букреев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воняев -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Михаил
Смерть
Неизвестно