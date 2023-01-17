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Тупыгин Павел

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Между 1848 и 1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1814
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1814
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Мещанин
Гражданство
До 1814
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
До 1814
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.

Сын: Тупыгин Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Между 1840 и 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Между 1848 и 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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