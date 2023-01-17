Тупыгин Павел
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиМежду 1848 и 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1814
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
После 1814
Мещанин
Гражданство
До 1814
Крещение
До 1814
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.
Сын: Тупыгин Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Похороны
Между 1840 и 1890
Смерть
Между 1848 и 1890