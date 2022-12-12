Тупыгин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1829 ст.
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 28.08.1829
Гражданство
С 28.08.1829
Рождение
28.08.1829 ст.
Отец: Тупыгин Павел
Мать: не указана
Работа или профессия
После 28.08.1829 ст.
Мещанин
Крещение
1829
Бракосочетание
Между 1856 и 1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Баева Гликерия Александровна
Мать ребёнка: Тупыгина Мария Кузьминична
Похороны
После 1890
Смерть
После 1890