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Тупыгин Александр Павлович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.08.1829 ст.

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 28.08.1829
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 28.08.1829
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
28.08.1829 ст.

Отец: Тупыгин Павел

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 28.08.1829 ст.
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Мещанин
Крещение
1829
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1856 и 1858

Жена: Тупыгина Мария Кузьминична

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Баева Гликерия Александровна

Мать ребёнка: Тупыгина Мария Кузьминична

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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