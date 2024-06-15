Парузина (Чупятова) Анна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парузина (Чупятова) Анна Михайловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парузин Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Дочь: (Парузина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Парузин Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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