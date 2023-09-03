Устьянцева Татьяна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около ?.08.1928
Осуждение
01.02.1930
Статья: кулаки (постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930). Приговор: спецпоселение. Место отбывания: Томская обл.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Устьянцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович
Родилась в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Устьянцев Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович
Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Устьянцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович
Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Устьянцев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович
Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Смерть
Неизвестно