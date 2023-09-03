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Устьянцева Татьяна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.08.1928

Муж: Устьянцев Афанасий Кириллович

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
01.02.1930
Статья: кулаки (постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930). Приговор: спецпоселение. Место отбывания: Томская обл.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Устьянцев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович

Родилась в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Устьянцев Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович

Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Устьянцев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович

Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Устьянцев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Устьянцев Афанасий Кириллович

Родился в Томской обл. на спецпоселении в семье высланых. Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930.
Смерть
Неизвестно
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