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Чермашенцев Иван Лукьянович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Чермошенцев Лукьян Ильич

Мать: Чермошенцева (Шуваева) Татьяна Ильинична

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермашенцева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чермашенцева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Чермашенцева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чермашенцева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Чермашенцева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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