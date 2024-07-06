Чермашенцев Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чермашенцева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Чермашенцева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чермашенцева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Чермашенцева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно