Лысов Кузьма Прокопьевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиОколо 1770 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: Лысов Прокопий Семёнович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1763 ст.
Дочь: Лысова Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Целищева Феврония Григрьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1770 ст.