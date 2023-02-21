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Лысов Кузьма Прокопьевич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Около 1770 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: Лысов Прокопий Семёнович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1763 ст.

Дочь: Лысова Марья Кузьминична

Мать ребёнка: Целищева Феврония Григрьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1770 ст.
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