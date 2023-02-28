Целищева Феврония Григрьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиОколо 1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1763 ст.
Дочь: Лысова Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Прокопьевич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1780 ст.