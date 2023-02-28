Целищева Феврония Григрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева Феврония Григрьевна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Около 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1763 ст.

Дочь: Лысова Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Прокопьевич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1780 ст.
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