Малафеев Алексей Никитич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Малафеев Никита Григорьевич
Мать: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
30.12.1856
Сын: Малафеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1859
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1865
Сын: Малафеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно