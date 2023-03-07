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Малафеев Алексей Никитич

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Малафеев Никита Григорьевич

Мать: Агафья Никитична

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.12.1856

Сын: Малафеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1859

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1865

Сын: Малафеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Малафеева Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малафеева Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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