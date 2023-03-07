Учуев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения?.01.1893
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1928
Дочь: Чукурова Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1930
Сын: Учуев Ефим Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Учуева Анна Тимофеевна
Смерть
1957