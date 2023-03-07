Учуев Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учуев Семён Иванович

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

?.01.1893

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1928

Дочь: Чукурова Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.04.1930

Сын: Учуев Ефим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Учуева Анна Тимофеевна

Смерть
1957
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