Иванов Павел Крест. Д. М.Зарослой Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
06.07.1862
Жена: Иванова Анна Иванова
м. 19 ж. 20
Бракосочетание
02.07.1871
Жена: Иванова Лукерья Саввина
м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
26.05.1877
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
12.08.1885
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Смерть
Неизвестно