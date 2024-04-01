Иванов Павел Крест. Д. М.Зарослой Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Крест. Д. М.Зарослой Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Иванов Макар Крест. Д. Ганькиной Анисимов

Мать: Иванова Параскева Давидова

Бракосочетание
06.07.1862

Жена: Иванова Анна Иванова

м. 19 ж. 20
Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Иванова Лукерья Саввина

м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Иванов Георгий Павлов

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
12.08.1885

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Смерть
Неизвестно
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