Иванов Макар Крест. Д. Ганькиной Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Макар Крест. Д. Ганькиной Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Трушникова Стефанида Макарова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1837

Дочь: Агрипина Макарова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1838

Дочь: Марина Макарова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Иванов Мартын Макаров

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иванов Павел Крест. Д. М.Зарослой Макаров

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Никита Крест. Д. М.Зарослой Макаров

Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Параскева Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Параскева Давидова

Смерть
Неизвестно
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