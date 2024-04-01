Иванов Макар Крест. Д. Ганькиной Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Анисим
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Трушникова Стефанида Макарова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837
Дочь: Агрипина Макарова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1838
Дочь: Марина Макарова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Рождение ребёнка
12.04.1842
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иванов Павел Крест. Д. М.Зарослой Макаров
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Никита Крест. Д. М.Зарослой Макаров
Мать ребёнка: Иванова Параскева Давидова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно