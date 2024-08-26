Шилова (Коноплёва) Феодосия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1848 ст.
Муж: Шилов Егор Петрович
1848 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда, том 1… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 180, Л.636 | О бракосочетавшихся | Шеренгский приход | Запись № 6 от 9 февраля 1848 года | Шеренгскаго приход... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Семакова (Шилова) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Шилова) Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Шилова) Агрипина Егоровна
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Шилова) Пелагия Егоровна
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Шилова) Олимпиада Егоровна
Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович
Смерть
Неизвестно