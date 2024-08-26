Шилова (Коноплёва) Феодосия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Коноплёва) Феодосия Федотовна

Место рождения

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коноплёв Федот Васильевич

Мать: Коноплёва (Шилова) Параскева Ивановна

Черезная, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1848 ст.

Муж: Шилов Егор Петрович

1848 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда, том 1… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 180, Л.636 | О бракосочетавшихся | Шеренгский приход | Запись № 6 от 9 февраля 1848 года | Шеренгскаго приход... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Семакова (Шилова) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Шилова) Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шилов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Шилова) Агрипина Егоровна

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Шилова) Пелагия Егоровна

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Шилова) Олимпиада Егоровна

Отец ребёнка: Шилов Егор Петрович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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