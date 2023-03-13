Десятковъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Крыгина Александра
Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Десятковъ Георгій
Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Антипина Анастасія
Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Антипина Клавдія
Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно