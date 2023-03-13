Десятковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДесятковъ Михаилъ

Десятковъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Крыгина Александра

Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова

Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Десятковъ Георгій

Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Антипина Анастасія

Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова

Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Антипина Клавдія

Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Десяткова Маремьяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десяткова Маремьяна Михайлова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close