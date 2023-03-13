Десяткова Маремьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десяткова Маремьяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Крыгина Александра

Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Десятковъ Георгій

Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Антипина Анастасія

Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Антипина Клавдія

Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятковъ Михаилъ

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