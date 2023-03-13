Десяткова Маремьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Крыгина Александра
Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Десятковъ Георгій
Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Антипина Анастасія
Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Антипина Клавдія
Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Десятковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Десятковъ Михаилъ