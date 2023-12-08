Е
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Емельян Исакович
Отец ребёнка: Исак Семенович
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрена Исаковна
Отец ребёнка: Исак Семенович
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1809
Сын: Трофим Исакович
Отец ребёнка: Исак Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исак Семенович
Смерть
До 1815