Е — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Е

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Емельян Исакович

Отец ребёнка: Исак Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрена Исаковна

Отец ребёнка: Исак Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Трофим Исакович

Отец ребёнка: Исак Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исак Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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