Маркелов Дмитрий Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркелова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Голицына (Маркелова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Маркелова Анна Ивановна
Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно