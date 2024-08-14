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Маркелов Дмитрий Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: Маркелова Фетинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Голицына (Маркелова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Маркелова Анна Ивановна

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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