Маркелова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Голицына (Маркелова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Маркелов Дмитрий Порфирьевич
Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно