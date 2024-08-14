Маркелова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Дмитрий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Голицына (Маркелова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Маркелов Дмитрий Порфирьевич

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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