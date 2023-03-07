Параскева Герасимова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти22.02.1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1856
Муж: Михаил Емельянов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1857
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Рождение ребёнка
22.02.1859
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Смерть
22.02.1859
Причина смерти: от родов