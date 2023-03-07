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Параскева Герасимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.02.1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Герасим

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1856

Муж: Михаил Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1857

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1859

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.02.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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