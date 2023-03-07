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Седурин Сергей Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Седурин Иван Стефанов

Мать: Седурина Акилина Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Седурина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1900

Сын: Седурин Константин Сергеев

Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Калерия Сергеева

Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталия Сергеева

Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова

Бракосочетание
27.04.1912

Жена: Седурина Анастасия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Седурин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1914

Сын: Седурин Василий Сергеев

Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Евгения Сергеева

Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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