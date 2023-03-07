Седурин Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Седурин Иван Стефанов
Бракосочетание
01.11.1898
Успенская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1900
Сын: Седурин Константин Сергеев
Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Калерия Сергеева
Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталия Сергеева
Мать ребёнка: Седурина Ефросиния Иванова
Бракосочетание
27.04.1912
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1913
Сын: Седурин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
11.04.1914
Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
03.12.1915
Дочь: Евгения Сергеева
Мать ребёнка: Седурина Анастасия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно