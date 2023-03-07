Хуртина (Горшенина) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения13.09.1843
Дата смерти09.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1843
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Агрофена
Бракосочетание
28.05.1867
Рождение ребёнка
29.01.1869
Сын: Хуртинъ Григорий
Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: Севастьянова Агафья
Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий
Рождение ребёнка
19.09.1874
Сын: Хуртинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Хуртинъ Кузьма
Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий
Смерть
09.11.1875
Александровка
Причина смерти: Горячкою