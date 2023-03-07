Хуртина (Горшенина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Горшенина) Ефросинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1843

Дата смерти

09.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1843

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.05.1867

Муж: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Рождение ребёнка
29.01.1869

Сын: Хуртинъ Григорий

Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Севастьянова Агафья

Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1874

Сын: Хуртинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Хуртинъ Кузьма

Отец ребёнка: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.11.1875
Александровка
Причина смерти: Горячкою
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