Кармышева Агрипина Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармышева Агрипина Евстигнеева

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Место рождения

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломакино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
58 лет в 1897 (перепись)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кармышев Владимир Иванов

Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897 / 23 года( перепись) солдат
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Кармышев Иван Иванов

Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897/18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Кармышев Иван Иванов

Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897/14
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Кармышева Мавра Иванова

Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармышев Петр Иванов

Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897 /34 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармышев Иван Терентьев

Смерть
Неизвестно
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