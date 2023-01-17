Кармышева Агрипина Евстигнеева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
58 лет в 1897 (перепись)
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев
в 1897 / 23 года( перепись) солдат
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Кармышев Иван Иванов
Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев
в 1897/18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Кармышев Иван Иванов
Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев
в 1897/14
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Кармышева Мавра Иванова
Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармышев Петр Иванов
Отец ребёнка: Кармышев Иван Терентьев
в 1897 /34 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно