Кармышев Иван Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармышев Иван Терентьев

Кармышев Иван Терентьев

avatar

Место рождения

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кармышев Терентий

Мать: не указана

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897 -60 лет /перепись 1897/
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кармышев Владимир Иванов

Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897 / 23 года( перепись) солдат
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Кармышев Иван Иванов

Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897/18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Кармышев Иван Иванов

Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897/14
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Кармышева Мавра Иванова

Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармышев Петр Иванов

Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева

Евсино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
в 1897 /34 года
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close