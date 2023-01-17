Кармышев Иван Терентьев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кармышев Терентий
Мать: не указана
в 1897 -60 лет /перепись 1897/
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева
в 1897 / 23 года( перепись) солдат
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Кармышев Иван Иванов
Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева
в 1897/18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Кармышев Иван Иванов
Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева
в 1897/14
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Кармышева Мавра Иванова
Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармышев Петр Иванов
Мать ребёнка: Кармышева Агрипина Евстигнеева
в 1897 /34 года
Смерть
Неизвестно