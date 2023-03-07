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Папышев Михаил Абрамович

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Папышев Аврамий Леонтьевич

Мать: Папышева Минодора Александровна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Папышева Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Папышева Хиония Михайловна

Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Папышева Павла Михайловна

Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Папышев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папышева Александра Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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