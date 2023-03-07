Папышев Михаил Абрамович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Папышева Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Папышева Хиония Михайловна
Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Папышева Павла Михайловна
Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Папышев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Папышева Александра Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно