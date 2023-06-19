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Папышева Александра Тихоновна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Папышева Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Папышева Хиония Михайловна

Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.

Дочь: Папышева Павла Михайловна

Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.

Сын: Папышев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Сын: Папышев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папышев Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно