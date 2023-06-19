Папышева Александра Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Папышева Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Папышева Хиония Михайловна
Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.
Дочь: Папышева Павла Михайловна
Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.
Сын: Папышев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Папышев Михаил Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно